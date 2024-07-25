Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Dava konusu olan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi,6195 ada, 6 parsel numaralı, 242,44 m2 alanlı arsa niteliğindeki taşınmazın plan örneği zemine uygulanarak parselin konumunun doğruluğu tespit edilmiştir.

Dava konusu taşınmaz, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mah. Velioğlu Sokak No:21-21/A dış kapı no'da

bulunmaktadır. Taşınmazın mahallinde icra heyeti ile 20.02.2024 tarihinde yapılan incelemelerde; 6

parsel üzerinde 21 ve 21/A dış kapı numaralı Zemin + 2 Normal kattan oluşan betonarme- karkas yapı

sistemi ile III B sınıfında inşa edilmiş bir bina bulunmaktadır.21/A dış kapı numarasında yer alan daire

zemin katta bulunmakta olup; salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, vehol hacimlerinin bulunduğu, salon ve

oda zemini laminant parke, duvarları plastik boyalı, ıslak zeminleri seramik, mutfak dolapları suntalam

kaplama, tezgâhı mermerit, pencereler pvc doğramalı, iç kapılar ahşaptır. Banyoda duşluk ,wcvelavabo

mevcuttur. Keşif esnasında yapılan ölçüm neticesinde 110m2 net ve 122,4 m2 brüt alana sahip olduğu

ölçümlenmiştir.21 dış kapı numaralı taşınmaz 2 Normal kattan oluşan, giriş kapısı camlı demir doğrama

kapı, zemini beton, dış cephesi boyasız bir bina bulunmaktadır. Binada 4 adet bağımsız bölüm

bulunmaktadır.1 no'lu Daire; içerisinde yapılan incelemelerde, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc, hol

hacimlerinin bulunduğu, salon ve oda zemini laminat parke, duvarları plastik boyalı, ıslak zeminler

seramik, mutfak dolapları lamine tezgâhı mermerittir. Pencereler pvc doğrama, iç kapılar ahşaptır.

Banyoda duşluk ve lavabo mevcuttur. Keşif esnasında yapılan ölçüm neticesinde 80m2 net ve 90 m2 brüt

alana sahip olduğu ölçümlenmiştir.4 nolu Daire; salon, 2 oda, mutfak, banyo, hol ve koridor

hacimlerinin bulunduğu, salon ve oda zemini laminant parke, duvarları plastik boyalı, ıslak zeminleri

seramik, mutfak dolapları mdf kaplama, tezgâhı mermerit, pencereler pvc doğramalı, iç kapılar ahşaptır.

Banyoda kabini duş teknesi ve lavabo mevcuttur2 ve 3 no'lu daire kapalı olması nedeniyle

incelenememiştir. Keşif esnasında yapılan ölçüm neticesinde 60m2 net ve 67 m2 brüt alana sahip olduğu

ölçümlenmiştir.6 parsel üzerinde bulunan Zemin + 2 Normal kattan oluşan binanın 380m2 net ve

436,4m2 brüt alana sahip olduğu ölçümlenmiştir. Taşınmazın yer aldığı bölgede sosyal yaşamın

gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanmaktadır.

Bölge genellikle, apartman tipi konut amaçlı kullanılan yapıların yoğunlukta olduğu bir bölgede yer

almakta olup, orta ve orta alt düzey gelir grubunun ikamet ettikleri bir bölge özelliğini taşımaktadır.

Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

İmar Durumu : Sancaktepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik

Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve E-63965 sayılı yazısında; web sitesinden alınan imar durumuna göre;

İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi,6195 ada, 6 parsel yerin; 12.07.2013 t.t'li 1/1000

ölçekli Paşaköyderesi ve Kollarına ait uygulama imar planı kapsamında TAKS: 0,40, KAKS:0,70

yapılanma koşullarında " KONUT" alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 7.521.750,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında ki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/11/2024 - 13:35 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 13/11/2024 - 13:35

18/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02066837

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