T.C. İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2024/29 Ort. Gid. Satış

Konu : İlanen tebligat

İLANEN TEBLİGAT

Memurluğumuz satış dosyasına konu İstanbul İli, Kadıköym İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, 642 ada 3 parselde kayıtlı,12 katlıçatı arası olan betonarme binada 3. kattabulunan 12 numaralı bağımsız bölümdeki taşınmazın Memurlukça mahallinde yapılan kıymet taktiri sonrasında bilirkişi tarafından verilen 06.03.2024 tarihli kıymet takdiri raporunda taşınmazın hali hazır durumu itibariyle, kıymetine tüm etki eden hususlar ile günün iktisadi koşulları da göz önünde bulundurularak taşınmazın tamamına 10.000.000,00 TL kıymet taktir edildiği anlaşılmış, taşınmazın hissedarlarından 44983370200 T.C. Kimlik no'lu Ali Semih Erbarlas'ın tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kıymet taktiri bilirkişi raporunun kendisine 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine ilanın gazetede neşrinden itibaren 15 gün sonra kendisine tebliğ edilmiş sayılmasına tebliğden itibaren 7 gün içerisinde kıymet taktirine kararı veren mahkemeye itiraz edebileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 16.07.2024

Basın No: ILN02066762

#ilan.gov.tr