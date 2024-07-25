T.C. İstanbul Anadolu 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/222 Esas

DAVALI: HASAN ULUDAĞ

Dava dilekçesinde belirtilen davacı ve davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali davası nedeniyle;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adreslere davetiye çıkarılmış olup, adreslerinden ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; İki hafta içerisinde HMK.nın 129. maddesindeki hususları içerir şekilde dilekçe vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermemeniz halinde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız ihtar olunur(HMK.122/1, 128, 129). Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02066162

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