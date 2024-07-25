T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ'NİN

ESAS NO : 2020/129 Esas

DAVALI : NEVRUZ ALTAY - 323.........486

Davalı NEVRUZ ALTAY'ın bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere gerekçeli kararın gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

Mahkememizin 09/05/2024 tarih 2020/129 Esas 2024/726 Karar sayılı kararı ve 03/07/2024 tarihli tashih şerhi ile;

"1-Davanın KABULÜ ile; İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi, 16074 ada, 64 parsel sayılı taşınmazın aile konutu olarak kullanılan davaya konu 288/2400 hissesinin davalı NEVRUZ ALTAY'a satışına ilişkin 09/01/2019 tarih ve 394 yevmiye numaralı satış işleminin İPTALİ ve yine davaya konu aynı hissenin (288/2400 hissesinin) davalı AHMET CEM ASLAN'a satışına ilişkin 22/07/2010 tarihli 13940 yevmiye numaralı satış işleminin İPTALİ ile iptal edilen davaya konu İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi, 16074 ada, 64 parsel sayılı taşınmazın aile konutu olarak kullanılan davaya konu 288/2400 hissenin davalı TURAN ERGÜN adına KAYIT VE TESCİLİNE,

2- İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi, 16074 ada, 64 parsel sayılı taşınmazın aile konutu olarak kullanılan davaya konu 288/2400 hissesi üzerine AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASINA,

3-İİK 28 maddesi gereği kısa kararın tapu müdürlüğüne gönderilmesine,

4-a)Alınması gerekli 26.367,66TL karar ilam harcından davacı tarafından yatırılan toplam 6.653,88TL harcın mahsubu ile 19.713,78TL harcın davalılardan 1/3 oranında paylarına düşen6.571,26 TL harcın AHMET CEM ASLAN'dan alınarak,6.571,26 TL harcın NEVRUZ ALTAY'dan alınarak, 6.571,26 TL harcın TURAN ERGÜN'den alınarak hazineye irat kaydına,

b)Davacı tarafından yapılan, 54,40TL başvurma harcı, 853,88TL peşin harç, 5.800,00TL tamamlama harcı, 1.274,00TL keşif harcı ile 8.007,90TL yargılama gideri olmak üzere toplam 15.990,18TL'nin davalılardan 1/3 oranında paylarına düşen 5.330,06TL'nin AHMET CEM ASLAN'dan alınarak, 5.330,06TL'nin NEVRUZ ALTAY'dan alınarak, 5.330,06TL'nin TURAN ERGÜN'den alınarak davacıya verilmesine,

c)Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan59.900,00TLvekalet ücretinin davalılardan 1/3 oranında paylarına düşen19.970,00TL'nin AHMET CEM ASLAN'dan alınarak, 19.970,00TL'nin NEVRUZ ALTAY'dan alınarak, 19.970,00TL'nin TURAN ERGÜN'den alınarak davacıya verilmesine,

d)Davalı tarafça yapılan yargılama giderlerinin davalı üzerinde bıkarılmasına,

Dair davacı vekili ile davalı vekilinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf başvuru yolu açık olmak üzere'' karar verildiğinin davalı NEVRUZ ALTAY'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/07/2024

Basın No: ILN02066219

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