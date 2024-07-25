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T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:14
Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 00:00 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 07:14

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığından

Bursa Defterdarlığı Mudanya Malmüdürlüğü (eski) Memuru Kerim BAYRAKTAR'ın (TCK.No:538*****218), Kurulumuzun 17/07/2024 tarihli ve 2024/30 sayılı kararı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-l maddesi uyarınca "Devlet memurluğundan çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idari yargı yoluna başvurulabilecektir.

Yapılan araştırmalar sonucunda tebligata elverişli adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan ilgiliye, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02066118

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