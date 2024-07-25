KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
|Esas No
|Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer
|İrtifak Alanı
|Kamulaştırılacak Alan
|Malik Bilgileri
|2024/353
|Kütahya Merkez Akpınar Köyü 126 ada,7 parsel (3.236,96 m² yüzölçümlü tarla)
|1.453,98m²
|8,87m²
|Nezire ATA ve müşt.
|2024/355
|Kütahya Merkez Akpınar Köyü 126 ada 4 parsel (2282,31 m² yüzölçümlü tarla)
|387,54m²
|-
|Ayşe MEMİŞOĞLU ve müşt.
|2024/357
|Kütahya Merkez Akpınar Köyü 126 ada,33 parsel ( 81.257,45 m² yüzölçümlü tarla)
|6.614,64m²
|20,94 m²
|Yusuf SAĞDIÇ vemüşt.
|2024/365
|Kütahya Merkez KırgıllıMahallesi 3101 ada 535 parsel(2.978,37 m² yüzölçümlü tarla)
|608,58m²
|-
|Bilal IŞIKLI
|2024/367
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 532 parsel (8.378,23 m² yüzölçümlü tarla)
|1361,36m²
|12,01 m²
|YusufDeğirmen
|2024/369
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 556 parsel (951,70 m² yüzölçümlü tarla)
|240,76m²
|-
|Hasan AY
|2024/371
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 577 parsel (1498,56 m² yüzölçümlü tarla)
|60,71m²
|-
|Müveddet KARABACAK
|2024/373
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 585 parsel (1790,20 m² yüzölçümlü tarla)
|38,45m²
|-
|Ali KAYA
|2024/375
|Kütahya Merkez Seydiköy Mahallesi 101 ada 86 parsel (625303 m² yüzölçümlü tarla)
|755,16m²
|-
|Emeti GÜLTEKİN
|2024/377
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 568 parsel (2257,81 m² yüzölçümlü tarla)
|582,27m²
|-
|Mustafa AYDIN ve müşt.
|2024/379
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 536 parsel (2967,22 m² yüzölçümlü tarla)
|408,72m²
|11,26m²
|Mustafa ÖZCURA ve müşt.
|2024/381
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 837 parsel (1585,57 m² yüzölçümlü tarla)
|213,09m²
|-
|Gökhan KUKUÇ ve müşt.
|2024/383
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 934 parsel (2.145,93 m² yüzölçümlü tarla)
|178,55m²
|-
|Özlem DÖNMEZ ve müşt.
|2024/385
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1011 parsel (3324,88 m² yüzölçümlü tarla)
|261,70m²
|-
|Mehmet KURU ve müşt.
|2024/387
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 1010 parsel (7.075,33 m² yüzölçümlü tarla)
|1.241,51m²
|-
|Nebahat DÜLGER ve müşt
|2024/389
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 835 parsel (2431,31 m² yüzölçümlü tarla)
|263,97m²
|6,81m²
|Özge ALTINDAĞ ve müşt.
|2024/391
|Kütahya Merkez Kırgıllı Mahallesi 3101 ada 628 parsel (4.471,31 m² yüzölçümlü tarla)
|454,44m²
|-
|Emeti SARAY ve müşt.
Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. vekili tarafından mahkememizin yukarıda belirtilen esas numaralarında açılan kamulaştırma bedel tespiti ve tescili davasına dair kamulaştırılacak taşınmazla ilgili bilgiler sunulmakla, Kamulaştırılacak taşınmazların malikleri veya ilgisi bulunanların, mahkememizce yapılacak tebliğden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne husumet yöneltilerek idari yargıda iptal davası açmaları, aksi halde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden davacı kurumu adına tescil edileceği, Duruşmanın 10/10/2024 günü saat 10:00'dan itibaren yapılacağı, aksi halde duruşma ve işlemlerin yokluklarında yürütüleceği tüm davalılara ve ilgililere ilanen tebliğ olunur.
Basın No: ILN02066291
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