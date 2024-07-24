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T.C. MAÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/627 Esas16/07/2024
Gaipliğine karar verilmesi istenen YUNUS YILDIZ hakkında bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin 6 ay içerisinde mahkememiz 2023/627 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde YUNUS YILDIZ'ın gaipliğine hükmedileceği İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.GAİP
TC KİMLİK NO : 26306516908
ADI SOYADI : YUNUS YILDIZ
BABA ADI : DURSUN
ANA ADI : AYŞE
DOĞUM TARİHİ : 28/05/2000
DOĞUM YERİ : MAÇKA
Basın No: ILN02065960
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