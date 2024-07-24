T.C.

KUŞADASI

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2020/312-Ceza Dava Dosyası 09.07.2024

İLAN

Suriye uyruklu Mohamad ve Andam oğlu 10/04/1993 Kobani doğumlu (99547545716 TC)HASAN BARKHO (Ya da kendi beyanına göreMemet Musa ve Endam oğlu 01/01/1993 Kobani doğumlu HASAN BERHU) hakkında ;

Mahkememizin 30/01/2024 tarih 2020 / 312esas2024 / 150 kararsayılı ilamı ile göçmen kaçakçılığı yapma suçundan2 yıl 9 ay 10 gün hapis ve 5.000,00 TLadli para cezası ilebelirli haklardan yoksun bırakılmamaddeleriuygulanmak suretiyle mahkumiyetine karar verildiği,

Sanığın duruşmada bildirdiği adresine gerekçeli karar tebliği yapılamadığından ve yapılan tüm araştırmalara rağmen yenibiradresi de tespit edilemediğinden karar özetininİLANEN tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın yayımlanmasından itibaren yasal( 7 ) gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, ilandan sonra yasal ( 7 ) gün içindemahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya Hakime onaylatmak koşuluyla zabıt katibine tutanağa geçirilmek üzere beyanda bulunarak İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi nezdinde İSTİNAFkanun yollarına müracaat edebileceğine, talepte bulunulmadığı taktirde dosyanın kesinleşeceğine, ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği ilanen tebliğolunur.09/07/2024

Yazı İşleri Müdürü 62062 Hakim 272607

( e - imzalı) ( e - imzalı)

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