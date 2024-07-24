T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2011/634 Esas

KARAR NO : 2023/1873

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 29/12/2023 tarihli ilamı ile Tuncer ve Sevim oğlu, 10/04/1986 doğumlu MERT ORTAÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış ve mahkememiz gerekçeli kararı ile istinaf dilekçeleleri kendisine tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİ İLK 5 GAZETEN BİRİNDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE;

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememiz katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle veya kendisine en yakın yer Asliye Ceza Mahkemesine aynı yöntem ile başvurmak suretiyle itirazkanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 22.07.2024

Basın No: ILN02066117

#ilan.gov.tr