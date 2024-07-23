İLAN T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2023/128 Esas

DAVALILAR :

Davacı Zonguldak İl Özel İdaresi davalılar Şaban Ekim v.s. aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında " Zonguldak İl Genel Meclisinin 06/03/2023 tarih ve 049 sayılı kararı ile Zonguldak İli Merkez İlçesi Kızılcakese Köyü Karakiraz Mevkii 122 ada 1 parselde kayıtlı 1672,63 m² yüzölçümlü, niteliği tarla olan taşınmazın köyü yolu yapılmak üzere kamulaştırılmasına uygun görüldüğü, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6/b ve 10/f maddeleri ile 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 8.maddesi uyarınca rızaen veya kamulaştırma yoluyla satın alınmasına karar verildiği, İl Encümeninin 21/03/2023 tarih ve 70 sayılı kararı ile 2942 sayılı yasanın 5.maddesinin 4. fıkrası uyarınca "Kamu Yararı Kararı" ile taşınmaz hakkında kamulaştırılmasına karar verilmiş olmakla Zonguldak İli, Kozlu İlçesi, Kızılcakese Köyü, Karakiraz Mevkii, 122 ada 1 parselde kayıtlı, davalılara ait olan 1.672,63 m² yüzölçümlü, niteliği tarla olan taşınmazın, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince bedelinin tespiti ve Zonguldak İl Özel İdaresi adına tapuya tesciline karar verilmesini" talep ve dava etmiş olup, yapılan yargılamasında;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Nejla Yener'in tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bilirkişi Heyetinin 22/03/2024 tarihli raporunda özetle :Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından Zonguldak ili Merkez ilçesi Kızılcakese köyü Karakiraz mevkii 122 ada 1 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın tamamının kurum tarafından kamulaştırılması amacıyla açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında Mahkememizce yapılan keşif sonucunda alınan raporda toplam bedelden davalı Nejla Yener hissesine 650,47TL düştüğünün tespit edildiği,

Durusma Günü:10/09/2024 günü saat 10:19'da belirlenen Gün ve Saatte Geçerli Bir Özrünüz Olmadan Mahkemede Hazır Bulunmadığınız Taktirde Duruşmaya Yokluğunuzda Devam Edileceği ve Yapılan İşlemlere İtiraz Edemeyeceğiniz hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

DAVALILAR

1-NEJLA YENER- Faik ve Ülviye kızı, 1961 doğumlu

Basın No: ILN02065989

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