T.C. POLATLI İCRA CEZA MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2023/47

SANIK : ŞAKİR KORHAN GİYDİREN-TCKN:13825623156

Müşteki tarafından aleyhinize açılan Karşılıksız Çek Keşide Etmek suçundan yapılan şikayet nedeniyle;

Mahkememizce ve talimat mahkemelerince tarafınızın bilinen tüm adreslerine duruşma gününü bildirir şikayet dilekçesi ekli davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 25/09/2024 günü saat: 10.20'ye bırakılmıştır." CMK 'nun 145 ve 253, İKK' nun 349 maddeleri gereğince ekli dilekçedeki suçtan savunmanızın alınması için belirtilen günde gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, bu suçtan sorumluluğunuzu kabul edip etmediğiniz alacaklının suçtan doğmuş olan zararının tümünü veya bir kısmını veya zararını gidermeye kabul edip etmediğinizi bildirmeniz, uzlaşmayı kabul edip gerekli ödemeyi yaptığınızda davanın düşeceği hususu, şikayet dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.:

Basın No: ILN02065999

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