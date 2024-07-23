İ L A N

T.C. MAÇKA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/627 Esas16/07/2024

Gaipliğine karar verilmesi istenen YUNUS YILDIZ hakkında bilgisi olanların veya bizzat bu kişinin 6 ay içerisinde mahkememiz 2023/627 esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri gerektiği, aksi halde YUNUS YILDIZ'ın gaipliğine hükmedileceği İKİNCİ KEZ İLAN OLUNUR.GAİP

TC KİMLİK NO : 26306516908

ADI SOYADI : YUNUS YILDIZ

BABA ADI : DURSUN

ANA ADI : AYŞE

DOĞUM TARİHİ : 28/05/2000

DOĞUM YERİ : MAÇKA

Basın No: ILN02065960

#ilan.gov.tr