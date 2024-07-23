T.C. İSTANBUL ANADOLU ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2022/579 Esas

İSTANBUL ANADOLU ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN İLAN

İLANEN TEBLİGAT

ESAS NO : 2022/579

KARAR NO : 2024/339

KARAR TARİHİ : 11/06/2024

SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık

MÜŞTEKİ KİMLİĞİ : MUSTAFA CAN BULUT: Asaf ve Songül oğlu, 18/02/1993 Kadıköy doğumlu, Kahramanmaraş, Elbistan, Körücek nüfusuna kayıtlı. TCN: 59725211338

KARAR ÖZETİ : Şikayetçisi olduğu 2022/579 esas sayılı dosyada SSÇ ler Mehmet Yalçın ve Ömürcan Efe Sarı hakkında Nitelikli Yağma suçundan dolayı yapılan yargılama sonucunda SSÇ ler hakkında mahkumiyet kararı verilmiş olup, SSÇ ler Mehmet Yalçın, Ömürcan Efe Sarı ve Mehmet Yalçın müdafii Av.Tevrat Şahin tarafından istinaf edilmiştir.

Adı geçen müştekiye mahkeme kararıve istinaf dilekçeleri, bütün aramalara rağmenkendisinin yada konutunun bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiş ve ilanen tebligat yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

7201 sayılıKanunun 29.maddesine göre hüküm özetinin gazetede ilan edildiği tarihten 15 gün sonra tebliğ edilmiş olacaktır.

Müştekinin kararı tebliğ tarihinden başlayarak iki haftalık günlük süre içerisinde CMK'nın 272. ve 273. maddeleri uyarınca mahkememize dilekçe verilerek veya zabıt katibine beyanda bulunulmak sureti ile Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 22.07.2024

Basın No: ILN02065961

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