T.C. ANKARA 30. AİLE MAHKEMESİ Sayı : 2023/122 Esas

Davacı, SEYİDE MUHAMMEDİ ile Davalı, AHMED MUHAMMEDİ arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; HMK' nun 139 maddesi gereğince taraflara ön inceleme ve eksiklik olmadığında HMK 143.madde gereği tahkikat aşamasına geçileceğinden ön inceleme duruşmasında bulunmaları için meşruhatlı davetiye çıkarılmasına, masrafın gider avansından karşılanmasına,Çıkarılacak davetiye ye HMK 139 maddesi gereğince "Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ve HMK. 150 maddesi gereğince " taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri taktirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verileceğinin davalı gelmediğinde yargılamaya yokluğunda devam olunacağının" ihtarına ilişkin şerh yazılmasına,

Ön inceleme duruşmasının 05/12/2024 günü saat 10:00'a bırakılmasına tensiben karar verildi. İLGİLİ KİŞİ : AHMED MUHAMMEDİ

Basın No: ILN02065987

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