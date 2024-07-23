T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ Sayı :2022/896 Esas

Mahkememiz 2022/896 esas sayılı ile 34993616078 TC kimlik nolu davacı İNCİ UGRAN tarafından, 44426051376 TC kimlik nolu davalı ALİ UGRAN aleyhine boşanma talebi ile dava açılmış olup, davalı ALİ UGRAN'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden tahkikat duruşmasının 26/11/2024 günü, saat 10/10'da yapılacağı, davalı tarafın tahkikat duruşmasına geçerli bir özrü olmadan katılmaması halinde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu ile Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02065984

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