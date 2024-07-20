T.C. BAKIRKÖY 14. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/46 Esas

DAVALILAR : 1- RASIM BİLDİRİCİ -52471494130 Abdurrahim ve Zahideden olma 1977 doğumlu

2- SEVGÜL BİLDİRİCİ -14101477500 Ahmet ve İzzetten olma 1976 doğumlu

Talep eden Bakırköy 11. Sulh Hukuk Mahkemesi ile Davalılar Rasim Bildirici ve Sevgül Bildirici arasında mahkememizde görülmekte olan Velayetin Kaldırılması davası nedeniyle;

Davalıların tebligata yarar herhangi bir adresi tespit edilemediğinden gerekçeli karar evrakının tebliğ edilemediği, adres araştırmasında da adı geçenlerin adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 28-29 maddeleri hükmüne binaen gerekçeli karar evrakının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 27/02/2024 tarihli gerekçeli karar ile; "

"1-DAVANIN KABULÜ ile;

Muş ili, Malazgirt ilçesi, Okçuhan mah/köy Cilt no:62, hane no:44, bsn;37'de nüfusa kayıtlı 52471494130 T.C kimlik nolu Abdurrahim ve Zahide'den olma 06/08/1977 doğumlu baba RASİM BİLDİRİCİ ile aynı yer bsn:80'de nüfusa kayıtlı 14101477500 T.C kimlik nolu Ahmet ve İzzet'ten olma 01/06/1976 doğumlu anne SEVGÜL BİLDİRİCİ'nin; aynı yer bsn:82'de nüfusa kayıtlı 43904087982 T.C kimlik nolu 07/01/2009 doğumlu kızları FİRDEVS BİLDİRİCİ ile aynı yer bsn:86'da nüfusa kayıtlı 30719528342 T.C kimlik nolu 21/09/2010 doğumlu oğulları ABDURRAHİM BİLDİRİCİ üzerindeki VELAYETLERİNİN KALDIRILMASINA,

2-Çocuklara vasi tayini için Bakırköy Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunulmasına,

3- Kararın bir örneğinin talep eden Bakırköy 11. Sulh Mahkemesinin 2021/233 esas sayılı dosyası kapsamına gönderilmesine,

4-Dava niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

5-Yargılama giderlerinin Kamu üzerine bırakılmasına ,

Dair İlişkili kişi Abdurrahim Bildirici'nin yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvuru yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu usulen açıklandı" şeklinde karar verilmiş olup, davalı RASİM BİLDİRİCİ ile davalı SEVGÜL BİLDİRİCİ'ye İLANEN tebliğ olunur.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.19/07/2024

Basın No: ILN02065001

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