T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/194 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında, 1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2-Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.
3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.
5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirlmeleri.
Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.11/07/2024
İLİ : KİLİS
İLÇE : MERKEZ
MAHALLE : HİCİPOĞLU MAH.
ADA: 112
PARSEL : 37
MALİKLER : İLYAS ÇELEBİ
MEHMET OKTAY ÇELEBİ
MUSTAFA SERHAT ÇELEBİ
Basın No: ILN02063161
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