T.C. İSTANBUL ANADOLU 40. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2016/283 Esas

KARAR NO: 2024/383

Sanıklar Abdulfaki ve Hasne oğlu Said Ali, Mahmut Mohammed ve Fatma Vahap oğlu Şaban Mohammed, Gassan Mohammed ve Fatma Vahap oğlu Mohammed Abdullah hakkında Mahkememizin 24.05.2024 tarihli ilamıyla yapılan yargılama sonunda davanın düşmesine, verilen karara karşıtebliğdenitibaren7 gün içindemahkememize verilecek bir dilekçe veyazabıt katibinebeyanda bulunmaksureti ile tutanağa bağlanarakistinaf yoluaçık olmak üzerekarar verildiği ve sanıkların tüm aramalara rağmen bulunamadığı vegerekçelikararın tebliğ edilemediği görülmüş,

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 26.06.2024

Basın No: ILN02063148

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