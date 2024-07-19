İstanbul Anadolu 21. Asliye Hukuk Mahkemesinden

Dosya No:2024/152 esas

Davalı Memet Tohma adına tebligat yapılamadığı, en son yapılan Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğünce Büyükdalyan Mah. E5 Karayolu Üzeri Büyükdalyan Konteynerkent No:301 Konteyner No:63 Antakya/Hatay olduğu, bu adrese tebligat çıkarıldığı, tebligatın tekrariade geldiği, bu nedenle mahkememizce ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Davacı vekili dava dilekçesinden özetle; Davalının, 21.11.2018 tarihinde, Facebook adlı internet sitesinde, herkesin görebileceği şekilde, müvekkiline yönelik olarak "Catla patla REYİCİYİZ Erdoğan kadar taş düşsün başına piç O.Coo satılmış hain." şeklinde hakaret içerikli paylaşım yaparak müvekkilinin kişilik haklarına saldırmış olduğunu, Yukarıda açıklanan nedenlerle haksız fiilin işlendiği 21.11.2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 27.000 TL manevi tazminatın davalıdan alınarak müvekkiline verilmesi ve yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

HMK.'nun 127. Maddesi gereği dava dilekçesine karşı dava dilekçesinin tarafınıza tebliğ tarihinden itibaren 2 (iki) hafta içerisinde cevap verebileceğiniz ve 2 (iki) hafta içerisinde ek cevapverme süresi talep edebileceğiniz, verilen sürede cevap vermez iseniz HMK.'nun 128. Maddesi gereği dava dilekçesinde iddia edilen hususları inkar etmiş sayılacağınız hususu ile dava dilekçesi, tensip zaptı ve belirlenen duruşma tarihinin 05/12/2024 günü saat 09:35'e bırakıldığı ilanen tarafınıza tebliğ ve ihtar olunur.

Basın No: ILN02063563

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