Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2024/641 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/641 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İstanbul İl, Silivri İlçe, DEĞİRMENKÖY Mahalle/Köy, Göçüntülük Mevkii Mevkii, 496 Ada, 127 Parsel,

1- TAPU KAYDI

Dosyasında bulunan 10.05.2024 tarihli tapu kayıt örneğine göre; Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Göçüntülük Mevkii, 496 ada 127 parsel sayılı 7.527,48m2 miktarlı "Tarla" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesinin Birkan İş adına kayıtlı olduğu kaydında dosya haczinin bulunduğu bildirilmiştir.

2- İMAR DURUMU

Silivri Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünden alınan imar durum bilgisine göre söz konusu taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları bulunmamakta olup söz konusu parsel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 15.06.2009 tarihinde onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planında kısmen Tarımsal Niteliği Korunacak Alan içerisinde kalmaktadır. Parselin kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır.

Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlarda 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15.05.2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Söz konusu parsel 20.000m2'den küçük olduğundan bu nedenle parsele yapı ruhsatına esas imar durumu verilememektedir denilmiştir.

3- HUDUDU ve SAHASI

Söz konusu taşınmazın dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

4- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Güçüntülük Mevkii, 496 ada 127 parsel sayılı 7.527,48m2 miktarlı "Tarla" vasıflı taşınmazın 1/4 hissesi niteliğindedir.

Eski Değirmenköy Köy Merkezine yaklaşık 5,00km., Değirmenköy Baraj Göletinin 2,30km. güneyinde Gölet Caddesine yaklaşık 700,0metre mesafede yer almakta olan taşınmaz hangi bir kadastral yola cephesi olmayan yaklaşık %5 eğimli tarla vasfındadır. Keşif tarihi itibari ile parselin üzerinde herhangi bir yapı veya muhdesat bulunmaktadır. Çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller mevcuttur.

Adresi: İstanbul, Silivri İlçesi, Değirmenköy Mahallesi, Göçüntülük Mevkii, 496 Ada 127 Parsel Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü: 7.527,48 m2

Arsa Payı:

İmar Durumu: Var

Kıymeti: 940.935,00 TL

KDV Oranı: %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/09/2024 - 14:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/09/2024 - 14:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/10/2024 - 14:08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 25/10/2024 - 14:08

17/07/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02063626

#ilan.gov.tr