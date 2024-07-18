T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2024/197 Esas KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı yasanın 10. Maddesine göre (değişik 4650) açılan ve aşağıda esas numarası yazılı Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davalarında, 1-Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.

2-Husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

3-Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli mahkememizin Kilis Vakıflar Bankası Şubesi'ne yatırılacaktır.

5-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirlmeleri.

Keyfiyet 2942 sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca duyurulur.11/07/2024

İLİ : KİLİS

İLÇE : MUSABEYLİ

MAHALLE : KARBEYAZ MAH.

ADA: 114

PARSEL : 28

MALİKLER : MEHMET HANİFİ ÇELEBİ

Basın No: ILN02063170

#ilan.gov.tr