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İstanbul Anadolu 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/735 Esas

KARAR NO : 2024/111

DAVALI :EMİNE ALBAYRAK-3257****382- Janmankeslaan 32 8442 Hpheerenveen/Hollanda

Aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı adına yapılan tüm araştırmalara rağmen ulaşılamamış tebligat yapılamamış, yargılama aşamasında da ilanen tebligat yapıldığı anlaşıldığından mahkememiz gerekçeli kararının ve davalı Cemal Aksoy'un İstinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1. Davanın KABULÜNE,

2.İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Hace Hesna Hatun Mahallesi, 529 ada 9parsel2. Kat 5 nolu bağımsız bölümdeki ortaklığın İİK hükümleri uyarınca tüm yükümlülükleri ile birlikte açık arttırma yolu ile satılmak sureti ile giderilmesine,

3.Satıştan elde edilecek bedelin tapu kaydı ile mirasçılık belgelerindeki (Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/220 E 2004//199 K, 2013/516 E 2013/507 K, Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/192 E 2018/181 K ) payları oranında davacılar ve davalılara ödenmesine,

4.Satış bedelinden 492 Sayılı Harçlar Yasası'nın ek:1 sayılı tarife A, III, b , bendi uyarınca binde 11,38 yargı harcının miras ve tapu hisseleri nispetinde taraflardan tahsili ile hazineye İRAT KAYDINA,bu harcın alınmasında aynı yasanın 28. maddesi uyarınca alınan peşin harcın mahsubuna,

5.Dosyanın kesinleşmesine müteakip ve talep halinde İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğuna gönderilmesine,

6-Davacı tarafından yapılan toplam 4.851,38‬ TL yargılama giderlerinin davalılardan(Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/220 E 2004//199 K, 2013/516 E 2013/507 K, Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/192 E 2018/181 K ) sayılı mirasçılık belgesindeki miras hisselerinispetinde (bilirkişi raporunda hisseler belirtilmiştir ) alınarak davacıya verilmesine, kendi payının davacı üzerinde bırakılmasına,

7-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden tarifeye göre belirlenen 17.400,00 TL vekalet ücretinin davalılardan (Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/220 E 2004//199 K, 2013/516 E 2013/507 K, Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/192 E 2018/181 K ) sayılı mirasçılık belgesindeki miras hisselerinispetinde (bilirkişi raporunda hisseler belirtilmiştir ) alınarak davacıya verilmesine, kendi payının davacı üzerinde bırakılmasına,

8-Davalı MEVLÜT AKSOY kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden tarifeye göre belirlenen 17.400,00 TL vekalet ücretinin davalılardan (Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/220 E 2004//199 K, 2013/516 E 2013/507 K, Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/192 E 2018/181 K ) sayılı mirasçılık belgesindeki miras hisselerinispetinde (bilirkişi raporunda hisseler belirtilmiştir ) alınarak davalıya verilmesine, kendi payının davalı üzerinde bırakılmasına,

9-Davalı CEMAL AKSOY kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden tarifeye göre belirlenen 17.400,00 TL vekalet ücretinin davalılardan (Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesinin 2004/220 E 2004//199 K, 2013/516 E 2013/507 K, Nevşehir Sulh Hukuk Mahkemesinin 2018/192 E 2018/181 K ) sayılı mirasçılık belgesindeki miras hisselerinispetinde (bilirkişi raporunda hisseler belirtilmiştir ) alınarak davalıya verilmesine, kendi payının davalı üzerinde bırakılmasına,

10-Yatırılan gider avansından harcanmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.

Davalılardan Cemal Aksoy vekili mahkememizin 10/01/2024 tarih, 2018/735 Esas, 2024/111 Karar sayılı ilamı ;" dava konusu taşınmaz yeniden yapılanmaya ihtiyaç duymakta olup, müvekkil Cemal Aksoy yıkılıp yeniden yapılanması gerekebileceğinden ve hatta bu durum taşınmazın kamulaştırılmasına dahi kadar gidebilecekken, bu hususların değerlendirilmeden karar verilmesini usul ve yasaya aykırıdır, bozma sebebi yapılmalıdır" diyerek istinaf etmiş tebliğ yerine geçmek üzere gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi ilanen tebliğ olunur. 13/06/2024

Basın No: ILN02063167

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