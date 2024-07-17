T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO :2023/835, 2023/837, 2023/839, 2023/841, 2023/843, 2023/845, 2023/847, 2023/505

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir İli, Kiraz ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.04/07/2024

ESAS - 2023/835

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 432 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 254,25 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 325,09 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - AYŞEN ŞAN

ESAS - 2023/837

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 436 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 59,47 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 106,78 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - MEHMET DEMİRER, VELİ ÖZDEN, OKTAY DEMİRER

ESAS - 2023/839

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 553 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 95,12 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 94,09 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - ŞERİFE ÖLMEZ

ESAS - 2023/841

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 698 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 63,42 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 84,56 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

ADA PARSEL - 875 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 20,17 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 26,89 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

ADA PARSEL - 1291 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 61,63 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 82,76 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - AYŞE CİNGÖZ, EMİNE GÜL, FATMA GÜL, HATİCE AKDEMİR, HAVVA YILMAZ, HÜSEYİN GÜL, İLHAMİ GÜL, ONUR GÜL, SELAMİ GÜL,

ESAS - 2023/843

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 876 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 327,77 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 419,02 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

ADA PARSEL - 1292 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 180,16 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 240,22 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - EMİNE GÜL,

ESAS - 2023/845

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 1041 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 56,72 m2 49 Yıllık Daimi İrtifak, 74,94 m² 49 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - HÜSEYİN GÖKDUMAN,

ESAS - 2023/847

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi

ADA PARSEL - 1129 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 107,34 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 127,41 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı

MALİKLERİ - HAVVA ÖZEN, SÜHA ÖZEN, MUTLU ÖZEN,

ESAS - 2023/505

İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Karaman Mahallesi

ADA PARSEL - 202 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 7.900 m2 , Mülkiyet

MALİKLERİ -ZİYA KONYA, ABİDE KARAERKEK, SEVİM KIRBIYIK,

Basın No: ILN02062917

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