T.C. KİRAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO :2023/835, 2023/837, 2023/839, 2023/841, 2023/843, 2023/845, 2023/847, 2023/505
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarına esas olmak üzere; İzmir İli, Kiraz ilçesi'nde bulunan, aşağıda dosya numarası, ada-parsel numarası, yözölçümü ve malikleri yazılı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tapuya kayıt ve tescilinin talep olunduğu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesi uyarınca ilan olunur.04/07/2024
ESAS - 2023/835
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 432 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 254,25 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 325,09 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - AYŞEN ŞAN
ESAS - 2023/837
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 436 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 59,47 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 106,78 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - MEHMET DEMİRER, VELİ ÖZDEN, OKTAY DEMİRER
ESAS - 2023/839
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 553 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 95,12 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 94,09 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - ŞERİFE ÖLMEZ
ESAS - 2023/841
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 698 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 63,42 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 84,56 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
ADA PARSEL - 875 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 20,17 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 26,89 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
ADA PARSEL - 1291 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 61,63 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 82,76 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - AYŞE CİNGÖZ, EMİNE GÜL, FATMA GÜL, HATİCE AKDEMİR, HAVVA YILMAZ, HÜSEYİN GÜL, İLHAMİ GÜL, ONUR GÜL, SELAMİ GÜL,
ESAS - 2023/843
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 876 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 327,77 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 419,02 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
ADA PARSEL - 1292 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 180,16 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 240,22 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - EMİNE GÜL,
ESAS - 2023/845
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 1041 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 56,72 m2 49 Yıllık Daimi İrtifak, 74,94 m² 49 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - HÜSEYİN GÖKDUMAN,
ESAS - 2023/847
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Suludere Mahallesi
ADA PARSEL - 1129 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 107,34 m2 49 yıllık Daimi İrtifak, 127,41 m² 2 Yıllık Geçici İrtifak Hakkı
MALİKLERİ - HAVVA ÖZEN, SÜHA ÖZEN, MUTLU ÖZEN,
ESAS - 2023/505
İLÇE - MAHALLE - Kiraz ilçesi Karaman Mahallesi
ADA PARSEL - 202 PARSEL- YÜZÖLÇÜMÜ - 7.900 m2 , Mülkiyet
MALİKLERİ -ZİYA KONYA, ABİDE KARAERKEK, SEVİM KIRBIYIK,
Basın No: ILN02062917
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