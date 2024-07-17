T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2024/23 Esas

KARAR NO : 2024/278

Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03/05/2024 tarihli ilamı ile 292/1 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 3 AY 22 GÜN HAPİS, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan İmad ve Maha oğlu, 01/01/1984 doğumlu, , ,mah/köy nüfusuna kayıtlı ABDULAZIZ ALUKLA tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.07.2024

Basın No: ILN02062487

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