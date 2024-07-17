T.C. İSTANBUL ANADOLU 39. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2023/272 Esas

KARAR NO : 2024/153

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/03/2024 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Abdolrazagh ve Samira oğlu, 01/01/2000 doğumlu,mah/köy nüfusuna kayıtlı TIMUR SHAH SOBHANI tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08.07.2024

Basın No: ILN02062482

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