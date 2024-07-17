T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/18 Esas

KARAR NO : 2024/78

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 25/01/2024 tarihli ilamı ile hakkında TCK. nun86/2 maddesi ve CMK. un 231/5 maddesi uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına ve 5 yıldenetim süresi belirlenmesine dair verilen gerekçeli karar tüm aramalara rağmen bulunamayan Francıs Wılson ve Adama Wılson oğlu, 01/12/1984 d.lu. Sanık PRINCE WILSON'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ÜSTÜNDE GAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.07.2024

Basın No: ILN02062740

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