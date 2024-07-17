T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/871 Esas

Davacılar İBRAHİM İLASLAN (22****46) ve UHM TARIM GIDA HAYV. NAKL. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (4380594994) tarafından DAVALILAR NURULLAH AÇIKGÖZ, ADNAN YÜKSEL, YASTIKSAN TEKS. GIDA TEM. ÜR. MÜH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., HMTEK TEKS. SAN. VE TİC. AŞ, SÜLEYMAN ANALAYATALAY (33****48) aleyhine açılan Menfi Tespit (Kambiyo Senetlerinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatların bila ikmal iade edilmesi ve yapılan adres araştırmasında da müspet bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

bu itibarla;

Davacılar vekili; dava konusu Denizbank Konya Ereğli Şubesi'ne 22/12/2022 tarihli E3-5550684 seri numaralı 500.000,00 TL bedelli çeke ilişkin olarak başlatılan muhtelif icra takiplerine ilişkin olarak borçlu olmadıklarının tespitine yönelik menfi tespit davası açılmış olup, HMK m.127 gereği tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi sunmanız, ön inceleme tarihi olan 19/12/2024 saat 13:55'te mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, HMK'nın 139. maddesi uyarınca karşı taraf ile sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu m.28 uyarınca 33****48 kimlik numaralı Süleyman ANALAYATALAY'a ilanen tebliğ olunur. 07/06/2024

Basın No: ILN02062737

#ilan.gov.tr