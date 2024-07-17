BEYDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemiz tüzel kişiliğine ait Yukarıtosunlar Mahallesi 590 Parselde bulunan 5.968,01 m2 arazinin tapu satışı 30.07.2024 Salı günü saat 11.30'da Belediye encümeni huzurunda 2886 sayılı yasa hükümleri gereğince açık artırma suretiyle satılacaktır.

2-Arazinin satış muhammen bedeli 3.950.000,00.-TL.olup, geçici teminatı 118.500,00.-TL.dir.

3-İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale şartnamesini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden 29.07.2024 tarihi mesai bitimine kadar 1.000,00.-TL.karşılığında almak zorundadır. İstekliler geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine yatırarak aşağıda istenilen belgelerin kapalı zarf ile ihale saatine kadar Belediyemize teslim edilmesi şarttır.

İstekli gerçek kişi ise;

a-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa elektronik posta adresi,

c-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

d-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

e-Geçici teminat bedeli makbuzu veya belgesi,

f-İhale şartnamesi satın alma belgesi,

g-Belediyemize borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" Belgesi,

i-Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair. Taahhütname,

İstekli tüzel kişilik ise:

a-İmza Sirküsü, (Noter onaylı),

b-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri,

d-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e-Ortağı olduğu şirketin "Vergi Levhası" fotokopisi,

f-Şirket Ortağının ihaleye katılması halinde ilgili ortağın katılabileceğine dair yetki belgesi,

g-İstekli tarafından her sayfası imzalanmış ihale dokümanı,

h-Geçici teminat bedeli makbuzu veya belgesi,

i-İhale şartnamesi satın alma belgesi,

j-Belediyemize Borcu olmadığına dair "Borcu Yoktur" belgesi,

k-Vergi Dairesi ilişiği/borcu yoktur belgesi,

l-Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa elektronik posta adresi,

m-Terör örgütlerine, iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname,

İlanen duyurulur.

Şakir BAŞARAN

Belediye Başkanı

Basın No: ILN02063200

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