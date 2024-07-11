Örnek No:55*

T.C. SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2021/1017 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/1017 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Silivri İlçe, FENERKÖY Mahalle/Köy, 3330 Ada, 4 Parsel, TAPU KAYDI:

İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fenerköy Mah., 3330 Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, 21.555,38m? yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmazın 12/215 hisse, 1.203,09 m?'sinin Ömer KUNDAKÇI adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca kaydın şerhler bölümü kısmında çeşitli tarihlere ait şerh, beyan, ihtiyati haciz, kamu haczi ve icrai haciz bulunmaktadır.

İMAR DURUM!

Silivri Belediye Başkanlığının https://360.silivri.bel.tr/imardurumu/imar.aspx web sitesinden ve Silivri Belediyesinden şifai alınan bilgiye göre; İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fener Mah., 3330 Ada, 4 parsel numaralı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmektedir.

HUDUD VE SAHASI:

Taşınmazın paftasının zemine tatbiki sonucunda zemine uygun olduğu saptanmıştır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU VE ÖZELLİKLERİ:

Kiymet takdirine konu taşınmaz, tapunun İstanbul İli, Silivri İlçesi, Fenerköy Mah., 3330Ada, 4 Parsel numarasında kayıtlı, 21.555,38 m? yüzölçümlü, Tarla Nitelikli taşınmaz olup adres olarak Fenerköy Mahallesi'nden Kuzeye doğru giden Gökun Caddesinden ayrılan Akşemseddin Caddesi üzerinde yaklaşık 500 m gidince sağa ayrılan yol üzerinde yaklaşık 700 m gidince sol tarafta kalan parseldir. Tespit günü yapılan incelemede taşınmazın tel çitlerle fiili taksim yapılarak bölündüğü tespit edilmiştir. Taşınmazın üzerinde yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere 3 (üç) adet yapı tespit edilmiştir. Yapıların tamamlanmış olduğu ve eşyalı olduğu tespit edilmiştir. Tamamlanan yapıların45 m?, 45 m? ve 65 m? olduğu, aynı zamanda tuğla üzeri sıva olarak yapıldığı tespit edilmiştir. Taşınmaz tarım arazisi olarak kullanılmaktadır.

TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ ŞERHLER (TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ OLUP)

Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01/02/2019 tarih ve 2018/67 D.İŞ sayılı dosyası üzerinden konulan İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ ile

Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 16/01/2020 tarih ve 2020/12 Esas sayılı ilgili idarenin yazılı talebi yazılıları ile 2942 sayılı KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 31/b maddesi gereğince hisseye yönelik şerhler vardır.

Taşınmaz üzerinde Silivri Belediyesinin 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyan şerhi vardır

Adresi : Fenerköy Mahallesi'Nden Kuzeye Doğru Giden Gökun Caddesinden Ayrılan Akşemseddin Caddesi Üzerinde Yaklaşık 500 M Gidince Sağa Ayrılan Yol Üzerinde Yaklaşık 700 M Gidince Sol Tarafta Silivri/İstanbul1/ Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 21.555,38 m2

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamakta olup, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı'nda Tarımsal Niteliği

Korunacak Alanda kalmaktadır. Ayrıca söz konusu parsel üzerinden Enerji Nakil Hattı geçmekte

Kıymeti : 1.261.486,33 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Silivri3. Asliye Huk. Mah 2018/67D.İŞ İHTİYATİ TEDBİR ŞERHİ

Silivri 3Asliye hukuk mah. 2020/12 kamulaştırma 31/b şerhi

Taşınmaz üzerinde Silivri Belediyesinin 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır beyan şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/07/2024 - 14:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 06/08/2024 - 14:21 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2024 - 14:21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2024 - 14:21

05/02/2024 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02059956

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