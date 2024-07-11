T.C.

BOR

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/645 Esas

İLAN

Davacı , MALİYE HAZİNESİ ile Davalı , NİĞDE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Maksut oğlu Halil İbrahim, Halil İbrahim oğlu Nevruz'un sağ olup olmadıkları, yaşayıp yaşamadıkları ve mirasçıları tespit edilemediği mal varlığının 10 yıldır kayyım tarafından yönetildiği anlaşıldığından TMK. 32. ve 33. maddeleri gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren 6ay içinde adı geçen ve mirasçıları hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2023/645 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri aksi halde bu süre içerisinde hiç bir hak sahibi ortaya çıkmazsa Gaip'lerin mirasının Devlete geçirilmesine karar verileceği İLANEN DUYURULUR.

Basın No: ILN02060357

#ilan.gov.tr