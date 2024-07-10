İLAN

T.C. DİVRİĞİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/29 Esas

DAVALI : MURAT SAĞ -62143285652-

DavacıHasan ALTUN tarafından aleyhinize açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye Mernis adresinizin boş olması sebebiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da Muğla 3.Ağır Ceza Mahkemesi ve Ankara 29.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalamanızın bulunduğu anlaşılmakla, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/11/2024 günü saat: 14:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02058023

#ilan.gov.tr