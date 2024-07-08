T.C.

TAVAS ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI Sayı: 2024/88, 90, 92, 94Davacı TEDAŞ Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 9-748 sayılı kararı ile yukarıda sayısı yazılı dosyalara ilişkin sırasıyla Kızılcabölük Mahallesi, 375 ada, 12 parsel, 364 ada, 3 parsel, 361 ada, 5 parsel, 375 ada, 15 parsel sayılı taşınmazlar için kamulaştırma işlemlerine başlanılan,

7.782,67, 22.885,19, 23.918,31, 12.628,60 m2 yüzölçümlü, tarla vasıflı;

yukarıda sayısı yazılı dosyalara ilişkin sırasıyla taşınmaz malikleri Huriye DÜKEL, Ahmet TÜRKÜSTÜN olan;

yukarıda sayısı yazılı dosyalarda sırasıyla 345,06, 365,67, 259,47, 218,56 m2'lik irtifak hakkı tesisi amacıyla kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davasının ikame edildiği,

dosya taraflarının 14. maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, bu konuya ilişkin ikame edilecek davalarda husumetin davacı idareye ve dosya davalılarına yöneltilebileceği, 14. maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, bu konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, dosyalarda tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin hak sahibinin adına Ziraat Bankası A.Ş.'ye (Tavas Şubesi) yatırılacağı ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02056760

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