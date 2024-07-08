T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/2382 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Dava konusu "Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi, 303 Ada 44 Parselde, Bodrum Kat 53 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davalının maliki olarak bulunduğu taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 12/11/2023

Basın No: ILN02058119

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