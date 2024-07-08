T.C.

KORKUTELİ

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2020/367 Esas 27/05/2024

Konu : ilan metni

İ LAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacı vekili tarafından Dava konusu Antalya ili Korkuteli İlçesi Yeni Mahalle 612 Ada 1 parsel sayılı taşınmazındaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesini talep edilmiştir.

Davalı Naciye Güllü'nün duruşmanın atılı bulunduğu, 17/10/2024 günü saat 12:10'de Korkuteli Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmanız veya bir vekil tarafınızdan temsil edilmeniz, edilmediğiniz takdirde tahkikat ve yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği, dava dilekçesi, dahili davalı dilekçesi, tensip zaptı duruşma günü ve saati tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02058007

#ilan.gov.tr