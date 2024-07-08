T.C.
KONYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
KONYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN
DOSYA NO : 2023/418 Esas KARAR NO :
İLAN
Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosya ile yargılanan Davut ve Fadime oğlu, 25/06/1992 doğumlu, Sivas, Merkez, Alibaba mah/köy nüfusuna kayıtlı SÜLEYMAN YÜCEL tüm aramalara rağmen bulunamamış,Yargıtay 3.Ceza Dairesi'nin 07/03/2019 tarih, 2018/219 esas, 2019/116 karar sayılı ilamı ve CMK'nın 307. Maddesi gereğince duruşmaya gelmediği takdirde yokluğunda hüküm kurulacağı şerhli davetiye tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince Yargıtay İlamı ve CMK'nın 307. Maddesi şerhli davetiyeninRESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.
Basın No: ILN02057030
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