İ L A N

T.C. KIRŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/11 Tereke

Erzurumili, Şenkaya ilçesi, Gülverenmah/köy29 Cilt,19 Aile sıra nosırada nüfusa kayıtlı01/11/1979 doğumlu 12/02/2024tarihinde vefat eden müteveffa Ersin ALTAN'ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 612. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.

Basın No: ILN02057867

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