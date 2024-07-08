T.C.

KIRIKKALE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/169 Esas

DAVALI: BAYRAM YAVUZ

Mahkememizin 2022/169 Esas sayılı dava dosyasında dava konusu Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Hacılar / Altınova köyü 1473 ada, 20 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile kamulaştırma işleminin yapan Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından dava açıldığı, tüm çabalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, tarafınıza ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup,

Taşınmaz için tespit edilen bedelden tarafınıza daha önce ödenen miktarların mahsubu ile 3.086,92 TL'nin üçer aylık vadeli mevduat hesabında nemalandırılarak davalılara ödenmesine karar verilmiş olup, iki hafta süre içerisinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğiniz, verilen sürenin işbu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamış sayılacağı hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02057340

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