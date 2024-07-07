T.C.

TURGUTLU

SULH HUKUK MAHKEMESİ

TASFİYE MEMURLUĞU

Sayı :2024/57 Tereke 05/07/2024 Konu : Tasfiye işlemleri hk.TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA

ve BASİT USULDE YAPILDIĞINADAİR İLAN

Sinirli Cad.Sinirli MAH.Turgutlu/MANİSA adresinde mukim 18002558818 TC.Kimlik Nolu HÜSEYİN KARAKAŞ'INterekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 25/01/2024 Tarih ve2024/30Esas,2024/ 138Karar sayılı Kararı ile murisin mirasçılarının mirası reddettiklerinin tespitine,reddedilen mirasın TMK.nun. 612.Md. gereğince iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup,memurluğumuzca tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir.Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİşekilde yapılmasını isteyebileceği. İlan olunur.(İİK.166,218 md)

Basın No: ILN02058141

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