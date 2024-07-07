T.C. ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2023/2382 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dava konusu "Şanlıurfa ili, Eyyübiye ilçesi, Camikebir Mahallesi, 303 Ada 44 Parselde, Bodrum Kat 53 numaralı bağımsız bölüm sayılı taşınmazın davalının maliki olarak bulunduğu taşınmazın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılmış bulunduğu ve Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin adınıza Türkiye Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesine yatırılacağı ilgililere ilanen duyurulur . 12/11/2023
Basın No: ILN02058119
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