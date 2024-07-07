İLAN

T.C. MALATYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/270 Esas

DAVALILAR : 1- SEMİH DAĞLI Çilesiz MahMıhlıdut Sok. Emineller Satış Ofisi Apt. No: 15 Yeşilyurt/Malatya/ MALATYA

2- EMİNELLER TAAHHÜT İNŞAAT ÖZEL EĞİTİM GIDA ENERJİ TARIM HAYVANCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Çilesiz Mah. Mıhlı Tut Sokak. No:15/A Yeşilyurt/Malatya/ MALATYA

3- AHMET YETKİN Çilesiz Mah. Bülent Erkuş Sk. Doğa Park Apt. Blok No: 6/20 Yeşilyurt/Malatya/ MALATYA

4- KAYRA ALP İNŞAAT OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İsmetiye Mah. İrfan Sofrası Sok. No:22/7 Battalgazi/ MALATYA

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Haksız Fiilden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu tebligatın size ulaşmasından itibaren HMK'nun 122,126 ve 129 Maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR.(HMK 122,126 ve 129 Maddeleri)

Basın No: ILN02057604

#ilan.gov.tr