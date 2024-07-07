KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.
KESKİNASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2022/168 Esas
İLAN
Davacı , İSMAİL KIRATLI ileDavalı , YUKARIŞIH KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Kırıkkale ili, Çelebi ilçesi, Yukarışıhköyü, 145 Ada ve 2 Parselolan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmıştır.
TMK 713/4 Maddesi uyarınca davacının kullanımında bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak ve ilgili bulunanların son ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatlarının gerektiği İLAN olunur.
Basın No: ILN02057050
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