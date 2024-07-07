KESKİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KESKİNASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/168 Esas

İLAN

Davacı , İSMAİL KIRATLI ileDavalı , YUKARIŞIH KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kırıkkale ili, Çelebi ilçesi, Yukarışıhköyü, 145 Ada ve 2 Parselolan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmıştır.

TMK 713/4 Maddesi uyarınca davacının kullanımında bulunan dava konusu taşınmaz üzerinde hak ve ilgili bulunanların son ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıdaki esas numarası yazılı dava dosyasına müracaatlarının gerektiği İLAN olunur.

Basın No: ILN02057050

#ilan.gov.tr