İLAN

T.C. KARS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1734 Esas

Davacı Ensar Aslan tarafından mirasçılık belgesi talep edilen Kars İli, Arpaçay İlçesi, Değirmenköprü Mah/Köy, Cilt No:16, Hane No:81, BSN:3'da nüfusa kayıtlı, Ali ve Hünker'den olma, dogumlu,07/07/1899 doğumlu 40600404884 TC kimlik numaralı NİGAR AKTAŞ'ın 21/02/1963 tarihindemirasçısı olmadan vefat ettiği anlaşılmış olup, muris NİGAR AKTAŞ'ın mirasçısı olduğunu ileri süren mirasçılar var ise mirasçı olduklarına dair tüm bilgi, belge ve delilleri ile birlikte son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde mahkememize başvurmaları, aksi takdirde ilgililerin istihkak davası açma hakkı saklı olmak üzere TMK'nın 594.maddesi gereğince Devlet Hazinesinin mirasçılığına karar verileceği hususu ilan olunur.31/05/2024

Basın No: ILN02044266

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