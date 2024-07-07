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T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/116 Esas

Davacı Ramazan KILIÇASLAN tarafından, davalı Azerbaycan uyruklu, TAHMINA ISAYEVA aleyhine açılan Boşanma dava dilekçesinde özetle; Davalı ile 2008 yılında evlendiklerini, davalının evi terk ederek gittiğini, 2019 yılından sonra kendisinden haber alınamadığını ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirterek davalı ile boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş, Mahkemenizce davalının adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup, iş bu ilanın ilan tarihinden sonra davalıya 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, cevap dilekçesi verilmemesi durumunda dava dilekçesinde belirtilen hususları inkar etmiş sayılacağınız HMK.nun 122. ve devamı maddeleri gereğince ihtar ve tebliğ olunduğu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02057296

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