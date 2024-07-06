Örnek No:55*

T.C.

UŞAK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/51 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

"Ortaklığın Giderilmesi" kararı uyarınca, aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Sarayaltı Mahallesi 4898 ada 4 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydında "Arsa" vasıfla 1.203.00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır. Üzerinde yapı bulunmamaktadır.

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda 8 kata müsaadeli ticaret alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 24.100.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Uşak İli Merkez ilçesi Sarayaltı Mahallesi 4898 Ada 6 Parsel sayılı taşınmaztapu kaydında "Arsa" vasıfla 808,00 m2 yüzölçümü ile kayıtlıdır.Üzerinde yapı bulunmamaktadır.

Yüzölçümü : 808,00 m2

İmar Durumu : Uşak Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizamda 5 kata müsaadeli ticaret alanı olarak planlıdır.

Kıymeti : 12.150.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2024 - 12:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2024 - 12:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/01/2025 - 12:10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 12:10

05/07/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02058168

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