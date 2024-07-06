T.C.
SAKARYA
SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/30 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İmar durumunda 'Arifiye-Arifbey Mahallesi 1/1000 ÖlçekliUygulama İmar planında ' A-3 Kat. E:1,05, Hmaks:10,00m. yapılaşma şartlarına tabidir.
Adresi : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 788 Ada 2 Parsel
Yüzölçümü : 306,03 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut
Kıymeti : 5.188.155,00 TL
KDV Oranı : Satış bedeli nin %46'sı üzerinden %1
Satış bedelinin %0,30'u üzerinden %20
Satış bedelinin %53,70'i üzerinden %10
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:49
Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:49
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:49
Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:49
Basın No: ILN02056864
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