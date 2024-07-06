T.C.

SAKARYA

SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2024/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İmar durumunda 'Arifiye-Arifbey Mahallesi 1/1000 ÖlçekliUygulama İmar planında ' A-3 Kat. E:1,05, Hmaks:10,00m. yapılaşma şartlarına tabidir.

Adresi : Sakarya İli, Arifiye İlçesi, Arifbey Mahallesi, 788 Ada 2 Parsel

Yüzölçümü : 306,03 m2 İmar Durumu :Bilirkişi raporunda mevcut

Kıymeti : 5.188.155,00 TL

KDV Oranı : Satış bedeli nin %46'sı üzerinden %1

Satış bedelinin %0,30'u üzerinden %20

Satış bedelinin %53,70'i üzerinden %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/07/2024 - 13:49 Bitiş Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 13:49 Bitiş Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:49

Basın No: ILN02056864

#ilan.gov.tr