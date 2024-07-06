T.C. KIRKLARELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/56 Esas DAVALI : THOMAS EBNETERMahkememize davacı Yıldız Sözertarafından açılan Tapu İptali Ve Tescil (Önalım Hakkından Kaynaklanan) davasında;

Davalının tüm araştırmalara rağmen adresinin tespit edilememesi, dava dilekçesi ve duruşma gününün kendisine ilanen yapıldığı anlaşıldığından,

Mahkememizce yapılan keşif neticesinde Kadastro ve İnşaatçı bilirkişilerce sunulan raporların davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Kırklareli İli Merkez İlçesi Karakoç Köyü 105 Ada 139 Parsel sayılı taşınmazda davalı Thomas Ebneter'in 1/2 oranında hissedar olduğu keşif tarihi itibariyle 16.172.937,00TL, dava tarihi itibariyle 10.107,920,88 TL ve satış tarihi itibariyle 8.376.629,70TL; aynı yer 105 Ada 140 Parsel sayılı taşınmazda 1/2 hissesi oranında; keşif tarihi itibariyle 13.234.837,50 TL dava tarihi itibariyle 8.271,638,62TL satış tarihi itibariyle 6.856.503,71TL olarak belirlendiği,

Davalı Thomas Ebneter'e 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31. Maddesi uyarınca işbu ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı, 10/09/2024 günü saat 14:00'te duruşmasının görüleceği ve bilirkişi raporuna karşı HMK'nın 281. Maddesi gereği raporun tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde raporu inceleyip beyan ve itirazları varsa ibraz etmesi, kesin süreye uyulmadığı takdirde HMK'nın 94/2 maddesi gereğince bu rapora karşı itiraz ve beyanda bulunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02057004

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