T.C.İSTANBUL 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/595 Esas 01/07/2024

İSTANBUL ASLİYE 6. HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN

İ L A N

Davacı , QNB FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , HELEN ALYAĞUT, YILMAZ BİLGİLİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle;

Mahkememizce "davalı olan Helen Kuaför Helen Alyağut'un adreslerine yapılan tebligatlar bila dönmüş, yapılan tüm araştırmalara rağmen adreslerine ulaşılamadığı anlaşılmakla adı geçen davalıya ilanen tebligat yapılmasına" karar verilmiştir

Mahkememizin 01/07/2024 tarihli tensip tutanağı uyarınca; 12/11/2024 günü saat 10:30'da ön inceleme duruşması yapılacak olup, HMK m.139/1-ç, iş bu davetiyenin tebliğinden itibaren iki hftalık ksin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz snmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belglerin getirtilebilmesi amcıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yrine gtirilmemesi hlinde o delile dayanmaktan vzgeçmiş syılacakları HMK'nun 147. Maddesi gereğince tahkikat duruşmasına geçilebileceği, belirtilen gün ve saate geçerli bir özrünüz olmaksızın mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, ön inceleme duruşmasına davet tutanağı yerine kaim, olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın No: ILN02057550

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