T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2020/831 Esas

KARAR NO : 2023/1523

Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/12/2023 tarihli ilamı ile TCK 86/1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Othman ve Taleeah Rustum oğlu, 02/05/1977 doğumlu, BISHTUAN OTHMAN ALI AL-JAMMOOR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024

Basın No: ILN02056764

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