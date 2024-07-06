T.C. İSTANBUL 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
İ L A N
DOSYA NO : 2020/831 Esas
KARAR NO : 2023/1523
Kasten Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 20/12/2023 tarihli ilamı ile TCK 86/1 maddesi gereğince 4 YIL 2 AY BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1), 4 YIL 2 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Othman ve Taleeah Rustum oğlu, 02/05/1977 doğumlu, BISHTUAN OTHMAN ALI AL-JAMMOOR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 03.07.2024
Basın No: ILN02056764
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