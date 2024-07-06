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T.C. İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/575 Esas 24/06/2024 Konu : ikinci gaiplik ilanı

(2. İLAN)

İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLANEN DUYURULUR

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 09/05/2023 tarihli dilekçesiyle İHSAN COŞUN'un (TC:52531127152) 18/12/2013 tarihinde Şehremini Mah. Ahmet Vefikpaşa Cad. No:58/4Fatih/İstanbul adresinde bulunan konutundan ayrılarak bir daha eve dönmediğini, en son haber alma tarihinin üzerinden kanunda yer alan en az 5 yıllık sürenin geçtiğini bu nedenle müvekkilinin babasının gaipliğine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Gaipliği talep edilenT.C:52531127152 No'lu Yahya ve Cemile'den olma 01/06/1944 doğumlu İHSAN COŞUN hakkında bilgi ve malumatı olanların bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde İstanbul 14. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2023/575 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu TMK'nun 33 ve mütakip maddeleri gereğince 2. Kez ilan olunur. 24/06/2024

GAİP TC KİMLİK NO : 52531127152

ADI SOYADI : İHSAN COŞKUN

BABA ADI : YAHYA

ANA ADI : CEMİLE

DOĞUM TARİHİ : 01/06/1944

DOĞUM YERİ : MESUDİYE

İKAMETGAH ADRESİ : Şehremini Mah. Ahmet Vefikpaşa Cad. No:58 İç Kapı No:4 Fatih/ İSTANBUL

Basın No: ILN02056873

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