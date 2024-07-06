T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/199 Esas

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazlarınkamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davalarınduruşması 16/07/2024 tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur . 02/07/2024

DOSYA ESAS NO DAVACI İDARE DAVALI TARAF DURUŞMA TARİHİ DURUŞMA SAATİ KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER MEVKİ ADA NO: PARSEL NO 2024/199 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı VEDAT GÜLER 16/07/2024 10:45 GAZİANTEP/ İSLAHİYE ATATÜRK MAH. 179 ADA 335 PARSEL

Basın No: ILN02056827

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