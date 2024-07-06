T.C. İSLAHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2024/199 Esas
Kamulaştırmayı yapan davacı idare Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, malikleriyle cinsi ve niteliği aşağıda yazılı taşınmazlarınkamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin aşağıda dosya numaraları belirtilen esas sayılı davalar açılmıştır, davalarınduruşması 16/07/2024 tarihine bırakılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur . 02/07/2024
|DOSYA ESAS NO
|DAVACI İDARE
|DAVALI TARAF
|DURUŞMA TARİHİ
|DURUŞMA SAATİ
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
|MEVKİ
|ADA NO:
|PARSEL NO
|2024/199
|Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
|VEDAT GÜLER
|16/07/2024
|10:45
|GAZİANTEP/ İSLAHİYE
|ATATÜRK MAH.
|179 ADA
|335 PARSEL
Basın No: ILN02056827
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